«Гомель» победил «Славию» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» обыграли мозырскую «Славию» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» обыграли мозырскую «Славию» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на мозырском стадионе «Юность» оказалась богатой на голы. В первой половине команды по два раза поразили ворота друг друга, а после перерыва гомельчане забили еще два мяча в ворота хозяев поля — 4:2 в пользу гостей.
В центральном поединке этого тура действующий чемпион страны, лидер нынешнего турнира солигорский «Шахтер» одолел у себя дома минское «Динамо» со счетом 1:0 благодаря 10-му голу лучшего бомбардира нынешнего первенства Дембо Дарбо.
В стартовых матчах 10-го тура футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» одержали волевую викторию над «Спутником» — 2:1, а в Молодечно «Ислочь» уступила «Витебску» со счетом 0:1.
Остальные встречи этого тура состоятся в субботу, 22 мая: «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Динамо» (Брест), «Рух» (Брест) — «Неман» (Гродно), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк».
Положение команд: «Шахтер» — 30 очков (10 матчей), БАТЭ — 23 (10), «Динамо» (Минск) — 20 (10), «Гомель» — 18 (10), «Динамо» (Брест) — 17 (9), «Рух» — 15 (9), «Витебск» — 15 (10), «Ислочь» — 13 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 12 (9), «Минск» — 10 (9), «Славия» — 8 (10), «Слуцк» — 7 (9), «Неман» — 6 (9), «Энергетик-БГУ» — 6 (9), «Сморгонь» — 4 (9), «Спутник» — 3 (10).