Президент киевского «Динамо» сравнил Луческу с Лобановским

«Луческу удалось сделать то, что в свое время удалось только великому Валерию Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех — поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов, всех, кто работает на базе. Думаю, это порядка 200 человек обслуживающего персонала.

Команда Динамо К

Спросите, каким образом Луческу их объединил? Очень просто. Перед командой были поставлены задачи и цели. Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек — с плохим настроением отработает повар или с плохим настроением уберут кровать, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал формулу — если есть премиальные, то поощрения идут всем, даже сотрудникам базы. Он сделал то, чего не было, — объединил вокруг себя людей.

Сегодня все болеют за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул, но в такое непростое время это немаловажно.