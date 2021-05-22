Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе

Француз получил премию от журнала Onze Mondial, которую вручают с 1976 года.

33-летний Бензема получил 47,3 процента голосов, опередив Лионеля Месси («Барселона») и Роберта Левандовски («Бавария»), который набравли 20,1 процента и 11,3 процента соответственно.

В этом сезоне Бензема в 33 матчах чемпионата Испании забил 22 гола и сделал 8 результативных передач.