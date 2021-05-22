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08:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гремио» официально подтвердил переход Дугласа Косты из «Ювентуса»

Пресс-служба бразильского «Гремио» на официальном сайте клуба официально подтвердила переход на правах аренды 30-летнего атакующего вингера туринского «Ювентуса» Дугласа Косты.

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Источник: AP 2021

«Гремио» заключил договор аренды футболиста до 30 июня 2022 года, а в дальнейшем он станет свободным агентом.

Напомним, вчера, 21 мая, «Бавария» объявила о досрочном расторжении договора аренды с 30-летним игроком. Коста по контракту принадлежит «Ювентусу», однако сезон-2020/2021 провёл в аренде именно в клубе из Мюнхена. Футболист сыграл 11 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр».

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