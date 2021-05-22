«Гремио» официально подтвердил переход Дугласа Косты из «Ювентуса»

«Гремио» заключил договор аренды футболиста до 30 июня 2022 года, а в дальнейшем он станет свободным агентом.



Напомним, вчера, 21 мая, «Бавария» объявила о досрочном расторжении договора аренды с 30-летним игроком. Коста по контракту принадлежит «Ювентусу», однако сезон-2020/2021 провёл в аренде именно в клубе из Мюнхена. Футболист сыграл 11 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.



Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр».