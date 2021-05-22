Сульшер обсудил с Роналду возможный переход в «Манчестер Юнайтед»

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По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере Роналду и уже связывался с ним, чтобы рассказать о планах команды и обсудить возможный переход игрока. Отмечается, что сам Роналду заинтересован в возвращении в английский клуб.

Португальский футболист примет решение после того, как станет известно, попадёт ли «Ювентус» в Лигу чемпионов на следующий сезон.