Сульшер обсудил с Роналду возможный переход в «Манчестер Юнайтед»
36-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.
36-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.
По информации источника, главный тренер «красных дьяволов»
Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 29 голов и отдал 3 результативные передачи.