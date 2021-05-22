Месси решил остаться в «Барселоне» (BeIn Sports)
Нападающий Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону».
Нападающий Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону».
Аргентинец решил остаться в команде, утверждает журналист BeIn Sports Ашраф Бен Айяд, специализирующийся на темах, связанных с каталонским клубом.
Ранее неоднократно появлялась информация о том, что 33-летний футболист может перейти в «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
В этом сезоне Месси провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.