Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон чемпионата Германии

Поляк в домашнем матче заключительного, 34-го тура первенства поразил ворота «Аугсбурга» на 90-й минуте. Этот мяч стал для него 41-м в текущем сезоне бундеслиги. По этому показателю он обошел Герда Мюллера, который отличился 40 раз в сезоне-1971/72.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился со счетом 5:2. Мюнхенцы, досрочно ставшие чемпионами Германии, по итогам сезона набрали 78 очков. «Аугсбург» завершил сезон на 13-м месте с 36 очками.

Команда Бавария

Левандовский с 2014 года выступает за «Баварию», в которую перешел из дортмундской «Боруссии». 32-летний форвард является девятикратным чемпионом Германии (семь раз в составе «Баварии», дважды в составе «Боруссии») и победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20. Пять раз он становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Левандовский стал лучшим игроком прошлого года по версии Международной федерации футбола.

Он является капитаном сборной Польши, в составе которой провел 118 матчей и забил 66 голов, и лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Также ему принадлежит рекорд по количеству игр за сборную Польши.