Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон чемпионата Германии
ТАСС, 22 мая. Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский установил рекорд по количеству голов в одном сезоне чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 22 мая. Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский установил рекорд по количеству голов в одном сезоне чемпионата Германии по футболу.
Поляк в домашнем матче заключительного, 34-го тура первенства поразил ворота «Аугсбурга» на 90-й минуте. Этот мяч стал для него 41-м в текущем сезоне бундеслиги. По этому показателю он обошел Герда Мюллера, который отличился 40 раз в сезоне-1971/72.
Матч завершился со счетом 5:2. Мюнхенцы, досрочно ставшие чемпионами Германии, по итогам сезона набрали 78 очков. «Аугсбург» завершил сезон на 13-м месте с 36 очками.
Левандовский с 2014 года выступает за «Баварию», в которую перешел из дортмундской «Боруссии». 32-летний форвард является девятикратным чемпионом Германии (семь раз в составе «Баварии», дважды в составе «Боруссии») и победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20. Пять раз он становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Левандовский стал лучшим игроком прошлого года по версии Международной федерации футбола.
Он является капитаном сборной Польши, в составе которой провел 118 матчей и забил 66 голов, и лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Также ему принадлежит рекорд по количеству игр за сборную Польши.
Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 год. В составе команды он семь раз стал чемпионом ФРГ и трижды победил в Кубке европейских чемпионов. Также он является чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года.