«Вердер» вылетел из высшего дивизиона чемпионата Германии впервые с сезона-1979/80

В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (3-я минута), Маркус Тюрам (52), Рами Бенсебаини (58) и Флориан Нойхаус (67). У проигравших отличились Милот Рашица (80) и Никлас Фуллкруг (83).

В параллельном матче «Кельн» на своем поле обыграл «Шальке» со счетом 1:0 и сумел избежать прямого вылета. В турнирной таблице «Вердер» занял 17-е место, «Кельн» стал 16-м и сыграет в переходных матчах за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата страны с третьей командой второй по силе лиги. Еще одной командой, вылетевшей напрямую, стал «Шальке».

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Команда Вердер

«Вердер» в последний раз не играл в первой бундеслиге в сезоне-1980/81. В сезоне-1979/80 команда вылетела во второй по силе дивизион первенства страны, а спустя год вернулась в высшую лигу. «Вердер» является четырехкратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, четырехкратным обладателем суперкубка страны, победителем Кубка обладателей кубков, финалистом Кубка УЕФА.

Перед последним туром чемпионата Германии уже были известны участники Лиги чемпионов и Лиги Европы. В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют «Бавария», досрочно ставшая чемпионом страны, «Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург», в групповом этапе Лиги Европы — «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Байер».