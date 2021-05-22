Клуб КПЛ объявил об уходе нападающего
В семи матчах он отметился только автоголом.
В семи матчах он отметился только автоголом.
Карагандинский «Шахтер» объявил об уходе украинского нападающего Евгения Павлова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее стало известно, 30-летний нападающий получил травму на тренировке «горняков» и помочь команде в ближайших играх не сможет. Также игровой уровень Павлова не устраивает тренерский штаб и руководство «Шахтера».
Павлов выступал в Украине, России, в сербских клубах «Младост» и «Радник», венгерском «Вашаше» и кипрской «Доксе». В Сербии и Венгрии был одним из лучших бомбардиров в своих клубах.
За молодежную сборную Украины провел семь матчей и забил один гол.