Клуб КПЛ объявил об уходе нападающего

Карагандинский «Шахтер» объявил об уходе украинского нападающего Евгения Павлова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Шахтер Кг

Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба «горняков». В текущем сезоне Павлов сыграл за «Шахтер» семь матчей в КПЛ, в которых отметился автоголом.

Ранее стало известно, 30-летний нападающий получил травму на тренировке «горняков» и помочь команде в ближайших играх не сможет. Также игровой уровень Павлова не устраивает тренерский штаб и руководство «Шахтера».

Павлов выступал в Украине, России, в сербских клубах «Младост» и «Радник», венгерском «Вашаше» и кипрской «Доксе». В Сербии и Венгрии был одним из лучших бомбардиров в своих клубах.