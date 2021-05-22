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19:11 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил об уходе нападающего

В семи матчах он отметился только автоголом.

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Карагандинский «Шахтер» объявил об уходе украинского нападающего Евгения Павлова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Шахтер Кг

Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба «горняков». В текущем сезоне Павлов сыграл за «Шахтер» семь матчей в КПЛ, в которых отметился автоголом.

Ранее стало известно, 30-летний нападающий получил травму на тренировке «горняков» и помочь команде в ближайших играх не сможет. Также игровой уровень Павлова не устраивает тренерский штаб и руководство «Шахтера».

Павлов выступал в Украине, России, в сербских клубах «Младост» и «Радник», венгерском «Вашаше» и кипрской «Доксе». В Сербии и Венгрии был одним из лучших бомбардиров в своих клубах.

За молодежную сборную Украины провел семь матчей и забил один гол.

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