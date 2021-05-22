Левандовски вошёл в историю Бундеслиги! Как поляк забил рекордный гол
«Вечное» достижение Герда Мюллера по голам за сезон держалось с 1972 года.
«Вечное» достижение Герда Мюллера по голам за сезон держалось с 1972 года.
Матч 34-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Аугсбургом» уже не имел никакого турнирного значения. Мюнхенцы подошли к игре в ранге чемпиона Германии, а гости обеспечили себе место в элите на следующий сезон. Но вот Роберт Левандовски жаждал забить в последнем матче сезона, чтобы войти в историю лиги.
Неделю назад в матче с «Фрайбургом» (2:2) польский нападающий забил 40-й гол в сезоне Бундеслиги, повторив рекорд легендарного форварда «Баварии» и сборной ФРГ Герда Мюллера. В сезоне-1971/1972 он тоже наколотил 40 голов в составе мюнхенцев.
Сравнявшись по голам с Мюллером, Левандовски показал футболку с надписью «Герд навсегда». А его партнёры по команде сделали для него коридор почёта. Сам Роберт после матча с «Фрайбургом» в «Инстаграме» прокомментировал повторение рекорда.
«Я достиг цели, которая
Уже сегодня у поляка появилась возможность превзойти рекорд. Он вышел в стартовом составе и уже в первом тайме имел несколько возможностей, чтобы отличиться. Но
К перерыву «Бавария» громила соперника со счётом 4:0, но уже во втором тайме прилично сбавила темп,
В итоге Роберт забил в Бундеслиге-2020/2021 41 гол в 29 матчах и отдал семь голевых передач. После такого умопомрачительного сезона поляку просто обязаны вручить «Золотой мяч».
Дмитрий Росип