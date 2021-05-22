Мадридский «Атлетико» в 11-й раз стал чемпионом Испании по футболу

Футболисты «Атлетико» набрали 86 очков. Второе место с 84 очками занял мадридский «Реал», который в параллельном матче одержал волевую победу над «Вильярреалом» (2:1). Третье место с 79 очками заняла «Барселона», четвертую строчку ранее себе гарантировала «Севилья» (74), которая проведет свой матч 38-го тура в воскресенье. Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

«Атлетико» в 11-й раз стал чемпионом Испании. Этот титул стал вторым для команды под руководством Симеоне, который возглавляет клуб с 2011 года. Также в активе команды 10 побед в кубке страны и две — в суперкубке. «Атлетико» по три раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и однажды выиграл Кубок обладателей кубков.