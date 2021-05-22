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21:08 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Атлетико» в 11-й раз стал чемпионом Испании по футболу

ТАСС, 22 мая. Мадридский «Атлетико» стал победителем чемпионата Испании по футболу. В матче заключительного, 38-го тура подопечные Диего Симеоне обыграли на выезде «Вальядолид» со счетом 2:1.

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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Анхель Корреа (57-я минута) и Луис Суарес (67). У хозяев отличился Оскар Плано (18).

Футболисты «Атлетико» набрали 86 очков. Второе место с 84 очками занял мадридский «Реал», который в параллельном матче одержал волевую победу над «Вильярреалом» (2:1). Третье место с 79 очками заняла «Барселона», четвертую строчку ранее себе гарантировала «Севилья» (74), которая проведет свой матч 38-го тура в воскресенье. Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

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«Атлетико» в 11-й раз стал чемпионом Испании. Этот титул стал вторым для команды под руководством Симеоне, который возглавляет клуб с 2011 года. Также в активе команды 10 побед в кубке страны и две — в суперкубке. «Атлетико» по три раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и однажды выиграл Кубок обладателей кубков.

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