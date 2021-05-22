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22 мая, источник: Матч ТВ

«Атлетико» победил «Вальядолид» и стал чемпионом Испании

«Атлетико» одержал волевую победу над «Вальядолидом» в гостевом матче 38-го тура чемпионата Испании.

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Встреча завершилась со счетом 2:1.

На гол Оскара Плано в первом тайме мадридцы ответили мячом Анхеля Корреи во втором. На 67-й минуте окончательный счет установил уругвайский форвард Луис Суарес.

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Благодаря этой победе «Атлетико» набрал 86 очков в турнирной таблице Примеры. Этот результат позволил команде Диего Симеоне выиграть чемпионат Испании в заключительном туре.

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«Вальядолид» с 31 очком вылетел из Примеры, заняв предпоследнее место.

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории. Последний раз «матрасники» брали титул в 2014 году.

В другом матче дня «Реал», также претендовавший на победу в турнире, вырвал победу над «Вильярреалом» (2:1) благодаря голам Карима Бензема и Луки Модрича. Коллектив Зинедина Зидана отстал от «Атлетико» на 2 очка.

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«Барселона», потерявшая шансы на победу в Примере еще в прошлом туре, с минимальным счетом победила «Эйбар». Единственный мяч забил Антуан Гризманн. Каталонцы стали третьими в таблице с 79 очками.

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«Севилья», которая проведет свой заключительный матч 23 мая, заняла 4-е место и также выступит в Лиге чемпионов.

В Лигу Европы от Испании отобрались «Реал Сосьедад» и «Бетис». Они заняли 5-е и 6-е места соответственно. «Вильярреал» (7-я строчка) выступил в Лиге конференций.

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Из высшего дивизиона чемпионата Испании также вылетели «Уэска» (18-я) и «Эйбар» (20-я).

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