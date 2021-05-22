Cэр Алекс рассказал о своей роли в переходе Клоппа в «Ливерпуль»: Я просто сказал ему выбрать лучшую команду

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В интервью каналу LadBible на Youtube сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как повлиял на выбор Юргена Клоппа в пользу «Ливерпуля».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Kit2Vej29Xc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Молодые тренеры… На мой взгляд, два выдающихся тренера — это, без сомнения, Клопп и Гвардиола».

«Я наблюдал за их работой и частично отвечал за их следующие шаги. Клопп встретил меня в Швейцарии и попросил совета по поводу переезда в Англию, и я сказал: “Выбери лучшую команду, выбери команду с перспективами”».

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.