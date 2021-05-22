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22 мая, источник: Sports.Ru

Cэр Алекс рассказал о своей роли в переходе Клоппа в «Ливерпуль»: Я просто сказал ему выбрать лучшую команду

Посоветовал выбрать клуб с перспективами.

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В интервью каналу LadBible на Youtube сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как повлиял на выбор Юргена Клоппа в пользу «Ливерпуля».

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«Молодые тренеры… На мой взгляд, два выдающихся тренера — это, без сомнения, Клопп и Гвардиола».

«Я наблюдал за их работой и частично отвечал за их следующие шаги. Клопп встретил меня в Швейцарии и попросил совета по поводу переезда в Англию, и я сказал: “Выбери лучшую команду, выбери команду с перспективами”».

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«То же самое и с Гвардиолой. Я встретился с ним в Нью-Йорке и сказал, что хотел бы, чтобы он держал меня в курсе по поводу его следующего шага в карьере, и он приехал в “Сити”. Эти двое — исключительные тренеры», — сказал Фергюсон.

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