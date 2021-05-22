Cэр Алекс рассказал о своей роли в переходе Клоппа в «Ливерпуль»: Я просто сказал ему выбрать лучшую команду
Посоветовал выбрать клуб с перспективами.
Посоветовал выбрать клуб с перспективами.
В интервью каналу LadBible на Youtube сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как повлиял на выбор Юргена Клоппа в пользу «Ливерпуля».
«Молодые тренеры… На мой взгляд, два выдающихся тренера — это, без сомнения, Клопп и Гвардиола».
«Я наблюдал за их работой и частично отвечал за их следующие шаги. Клопп встретил меня в Швейцарии и попросил совета по поводу переезда в Англию, и я сказал: “Выбери лучшую команду, выбери команду с перспективами”».
«То же самое и с Гвардиолой. Я встретился с ним в