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22 мая, источник: Sports.Ru

Маттейс де Лигт получил награду «Gentleman Serie A»

Настоящий джентльмен!

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Источник: AP 2021

Маттейс де Лигт получил награду «Gentleman Serie A». Эту награду вручают игроку, набравшему наибольшее количество голосов от болельщиков, как результат признания спортивного мастерства футболистов.

После получения награды Маттейс поблагодарил болельщиков: «Я счастлив, что получил эту награду, связанную с честной игрой. Я благодарю всех, кто голосовал за меня, кто верил в меня и в мое спортивное мастерство».

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Кроме того, капитан женского «Ювентуса» Сара Гама была награждена как «Lady Fair Play 2020/2021».

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