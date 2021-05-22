Суарес принёс «Атлетико» чемпионство. Но его продажа была правильным шагом для «Барселоны»

21 гол в чемпионате, 11 победных голов, с отрывом лучший бомбардир команды. Его удар принёс победу в последнем туре и стал чемпионским. Сейчас кажется, что покупка Луиса Суареса была для «Атлетико» ключевым шагом на пути к титулу. И не только сейчас. Сразу после трансфера на «Чемпионате» вышел материал, посвящённый тому, как уругваец усилит команду и почему сделает её реальным претендентом на чемпионство.

Но есть один момент. Представляю, как это выглядит на фоне победы «Атлетико», но это всё равно нужно сказать: продажа Суареса была абсолютно правильным шагом для «Барселоны». Неправильным было многое другое (например, что разрешили уйти в «Атлетико»), но это не значит, что «а вот если бы остался Суарес и забил бы эти 20 мячей, то “Барселона” выиграла бы чемпионат». Нет, это работает по-другому.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Та «Барселона», с Суаресом и Месси в старте независимо от их формы, была обречена на повторение одного и того же сценария из сезона в сезон. Два медленных игрока, которые не участвуют в прессинге и не делают рывки за спину — это не просто ограничение тактических вариантов, а по сути превращение любой команды и любого тренера в копию позднего Эрнесто Вальверде. Это нужно было решать: превращать одного из них в запасного, либо с кем-то расставаться.

Проблема не в том, что даже правильные решения при Хосепе Бартомеу принимались худшим возможным образом. Поэтому Суареса не просто отпустили — его сначала обидели, а потом за копейки отдали прямому конкуренту.

Важная деталь. За весь сезон Суарес забил всего один гол в ворота «Реала», «Барселоны» и «Севильи». И он ни разу не забил в Лиге чемпионов. Он не переродился, не вышел на новый уровень и даже сохранил свои недостатки. Просто именно для «Атлетико», в контексте конкретного состава, его достоинства радикально перевесили его недостатки.

Диего Симеоне получил форварда, который способен стабильно забивать середнякам. Звучит примитивно, но только не для прошлогоднего «Атлетико». В прошлом сезоне четыре основных форварда (Мората, Коста, Феликс, Корреа) забили на четверых 28 голов при 36 xG. В этом сезоне один Суарес забил 21 гол с 18 xG (данные Understat). Вот и вся разница.

Недоработки Суареса без мяча Симеоне замаскировал с помощью Льоренте и Корреа, а вот реализация уругвайца дала результат. В этом сезоне команда забила на 16 голов больше, чем в прошлом, хотя создала столько же — а по разнице созданных и допущенных моментов на 90 минут, по данным Fbref, вообще хуже себя прошлогоднего образца и даже не попадает в топ-3 Примеры. Решает реализация, а её дал Суарес. Опять же — не космическую, просто высокую.

Суарес заслужил свой момент триумфа, а Симеоне, который с нуля выстроил в Мадриде новый суперклуб, заслужил каждый свой титул считать за два. Союз с обиженным на «Барселону» Суаресом сработал идеально, и «Атлетико» взял титул в фирменном стиле: воспользовался слабостями конкурентов. Но всё-таки надо сказать, что в этом конкретном чемпионате для победы было нужно не так уж много.

Этот «Реал» и эта «Барселона» помогли Симеоне взять титул не меньше, чем Суарес. Фигурально выражаясь, конечно, это нельзя подсчитать в цифрах. Но их синхронный кризис стал невероятно удачным стечением обстоятельств, благодаря которому «Атлетико» даже получил право на серьёзный весенний спад.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2999169326637?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С начала февраля по конец апреля Симеоне провёл 14 туров в чемпионате и выиграл только шесть из них, набрав 23 очка. Собственно, спад совпал со спадом Суареса (пять туров подряд без голов в феврале-марте) и травмой Суареса (в апреле). Чемпионы весной так не спотыкаются — но это не проблема Суареса. И не проблема Симеоне. Они взяли то, что плохо лежит. Их праздник заслужен.