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22 мая, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» потерпело первое поражение в футбольном чемпионате Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» победили брестское «Динамо» со счетом 1:0 в домашней встрече 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя на поле столичного стадиона «Трактор», брестчане имели преимущество на протяжении всей встречи, но так и не смогли поразить ворота хозяев. Минчане успешно оборонялись, а на 56-й минуте их аргентинский форвард Майкл Лопес забил победный гол. Это первое поражение брестских динамовцев в нынешнем первенстве.

В первой сегодняшней встрече футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в гостях одержали волевую победу над «Сморгонью» со счетом 3:1. В первом тайме Владислав Яцкевич с пенальти вывел хозяев вперед, а после перерыва Андрей Хачатурян, Никита Николаевич и Павел Кленье трижды поразили ворота Павла Щербачени.

Команда
Динамо Брс

В Бресте местный «Рух» оказался сильнее гродненского «Немана» — 2:0, забив оба мяча во втором тайме. На 79-й минуте Павел Савицкий реализовал пенальти, а в самой концовке игры, когда голкипер гостей Дмитрий Дударь пошел в атаку, Артем Петренко убежал к пустым воротам и установил окончательный результат. В Борисове столичный «Энергетик-БГУ» выиграл у «Слуцка» со счетом 1:0.

В центральном поединке этого тура действующий чемпион страны, лидер нынешнего турнира солигорский «Шахтер» одолел у себя дома минское «Динамо» со счетом 1:0, благодаря десятому голу лучшего бомбардира нынешнего первенства Дембо Дарбо. Идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене одержал волевую викторию над «Спутником» — 2:1. В Молодечно «Ислочь» уступила «Витебску» со счетом 0:1. В Мозыре местная «Славия» уступила гостям из «Гомеля» с результатом 2:4.

Положение команд после 10 туров: «Шахтер» — 30 очков, БАТЭ — 23, «Динамо» (Минск) — 20, «Гомель» — 18, «Рух» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Витебск» — 15, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 9, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.

В следующем туре встречаются:

28 мая.

«Витебск» — «Сморгонь», «Динамо» (Минск) — «Рух»;.

29 мая.

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер», БАТЭ — «Славия», «Неман» — «Спутник»;.

30 мая.

«Гомель» — «Минск», «Слуцк» — «Ислочь», «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ».

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