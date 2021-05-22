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22 мая, источник: Sport24

Вратарь «Атлетико» Облак в пятый раз выиграл трофей Саморы

Вратарь «Атлетико» Ян Облак стал обладателем трофея Саморы. Награда вручается голкиперу с наименьшим количеством пропущенных голов в среднем за игру. Для словака это пятый трофей.

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Источник: AP 2021

В 38 матчах сезона-2020/21 Ла Лиги Ян Облак пропустил 25 голов, а в 18 встречах отыграл на ноль. Ранее голкипер получал статуэтку в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Он является единственным футболистом не из Испании, кто смог добиться такого результата.

Ранее пять раз трофей Саморы получали лишь два вратаря — Виктор Вальдес и Антони Рамальетс. Оба выступали за «Барселону».

«Атлетико» по итогам сезона стал чемпионом Испании.

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