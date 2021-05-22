Вратарь «Атлетико» Облак в пятый раз выиграл трофей Саморы

В 38 матчах сезона-2020/21 Ла Лиги Ян Облак пропустил 25 голов, а в 18 встречах отыграл на ноль. Ранее голкипер получал статуэтку в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Он является единственным футболистом не из Испании, кто смог добиться такого результата.