Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Кальяри
Дженоа
01
Футбол. Зарубежный
22.05
Кротоне
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Сампдория
Парма
30
Футбол. Зарубежный
22.05
Вальядолид
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Осасуна
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
22.05
Сельта
Бетис
23
Футбол. Зарубежный
22.05
Уэска
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Эйбар
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
22.05
Эльче
Атлетик
20
Футбол. Зарубежный
22.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
22.05
Бавария
Аугсбург
52
Футбол. Зарубежный
22.05
Боруссия Д
Байер
31
Футбол. Зарубежный
22.05
Вердер
Боруссия М
24
Футбол. Зарубежный
22.05
Вольфсбург
Майнц
23
Футбол. Зарубежный
22.05
Кельн
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Унион Б
РБ Лейпциг
21
Футбол. Зарубежный
22.05
Хоффенхайм
Герта
21
Футбол. Зарубежный
22.05
Штутгарт
Арминия
02
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
26Сборная России на чемпионате мира-2021
22 мая, источник: Sport24

Кокорин заменил Рибери в матче заключительного тура Серии А. Александр вышел на поле впервые за 2,5 месяца

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в матче 38-го, заключительного, тура Серии А против «Кротоне».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 76-й минуте игры при счете 0:0 Кокорин заменил Франка Рибери. Россиянин вышел на поле в официальном матче впервые за более чем два с половиной месяца (впервые с 3 марта).

После перехода в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2020 года за 4,5 млн евро, Кокорин провел всего 3 матча за флорентийский клуб, не отметившись результативными действиями.

 Красавицу из ММА попросили назвать любимую позу в сексе. Она ответила откровенной фотографией с мужем
«Я запомнила Марину лежащей в гробу». Жена Семака — о погибшей супруге Малафеева и отчаянии на похоронах
Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев
«Забили больше Канады»: что пишут в Британии после разгрома
СМИ: Месси решил остаться в «Барселоне»
Суарес принес «Атлетико» чемпионство
Казахстан сделал то, что не могла Канада на ЧМ. Латвия повержена
Финляндия обыграла сборную США на чемпионате мира
Сборная Чехии проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь