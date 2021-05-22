Кокорин заменил Рибери в матче заключительного тура Серии А. Александр вышел на поле впервые за 2,5 месяца
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в матче 38-го, заключительного, тура Серии А против «Кротоне».
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в матче 38-го, заключительного, тура Серии А против «Кротоне».
На 76-й минуте игры при счете 0:0 Кокорин заменил Франка Рибери. Россиянин вышел на поле в официальном матче впервые за более чем два с половиной месяца (впервые с 3 марта).
После перехода в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2020 года за 4,5 млн евро, Кокорин провел всего 3 матча за флорентийский клуб, не отметившись результативными действиями.