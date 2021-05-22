«Пусть уезжает в Россию и не возвращается!» Что говорят в Испании о последнем матче Черышева в сезоне

Для «Валенсии» заключительный тур Ла Лиги получился таким же унылым, как и весь сезон. «Летучие» мыши сгоняли скучные нули с «Уэской» и финишировали лишь на 13-м месте чемпионата.

В концовке последнего матча сезона тренер «Валенсии» Воро призвал Дениса Черышева разбавить скуку на поле — на 77-й минуте россиянин заменил Гонсалу Гедеша.

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Денис неплохо вошел в игру: был активен, пытался разгонять атаки и даже успел за 13 минут отдать 1 ключевую передачу и нанести один удар. Тем не менее испанские болельщики все равно раскритиковали полузащитника. Фанатам не понравилось, что Денис дважды оказался в офсайде и опять не отличился голевыми действиями.

«Черышев вышел вместо Гедеша. Мы точно не выиграем этот матч».

«Вышел Черышев. Надеюсь, это последний раз, когда я вижу на поле русского с психомоторным расстройством».

«То, что сделал Черышев, когда мы могли открыть счет — это не плохо, а намного хуже. Пусть уезжает в Россию и больше не возвращается в Ла Лигу».

«Надеюсь, что Черышев уйдет из “Валенсии” как можно скорее».

«Черышев — то же самое, что и Мангала или Пиччини. Эти футболисты — не для первой команды. Этот сезон тому подтверждение: сплошные травмы и КПД. Вы должны уйти из “Валенсии”».

«Потрясающий Черышев: днем против “Уэски” и вечером представляющий Грецию на Евровидении».

Пускай после «Уэски» критика болельщиков в адрес Черышева не оправдана, однако отрицать, что сезон выдался для Дениса неудачным — нельзя. 3 ассиста за 21 матч — явно не то, чего мы ждем от него.

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