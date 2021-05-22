Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Кальяри
Дженоа
01
Футбол. Зарубежный
22.05
Кротоне
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Сампдория
Парма
30
Футбол. Зарубежный
22.05
Вальядолид
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Осасуна
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
22.05
Сельта
Бетис
23
Футбол. Зарубежный
22.05
Уэска
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Эйбар
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
22.05
Эльче
Атлетик
20
Футбол. Зарубежный
22.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
22.05
Бавария
Аугсбург
52
Футбол. Зарубежный
22.05
Боруссия Д
Байер
31
Футбол. Зарубежный
22.05
Вердер
Боруссия М
24
Футбол. Зарубежный
22.05
Вольфсбург
Майнц
23
Футбол. Зарубежный
22.05
Кельн
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Унион Б
РБ Лейпциг
21
Футбол. Зарубежный
22.05
Хоффенхайм
Герта
21
Футбол. Зарубежный
22.05
Штутгарт
Арминия
02
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
26Сборная России на чемпионате мира-2021
22 мая, источник: Sport24

«Пусть уезжает в Россию и не возвращается!» Что говорят в Испании о последнем матче Черышева в сезоне

Очередная порция критики.

Наверх
Источник: AP 2021

Для «Валенсии» заключительный тур Ла Лиги получился таким же унылым, как и весь сезон. «Летучие» мыши сгоняли скучные нули с «Уэской» и финишировали лишь на 13-м месте чемпионата.

В концовке последнего матча сезона тренер «Валенсии» Воро призвал Дениса Черышева разбавить скуку на поле — на 77-й минуте россиянин заменил Гонсалу Гедеша.

Во время загрузки произошла ошибка.

Денис неплохо вошел в игру: был активен, пытался разгонять атаки и даже успел за 13 минут отдать 1 ключевую передачу и нанести один удар. Тем не менее испанские болельщики все равно раскритиковали полузащитника. Фанатам не понравилось, что Денис дважды оказался в офсайде и опять не отличился голевыми действиями.

«Черышев вышел вместо Гедеша. Мы точно не выиграем этот матч».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вышел Черышев. Надеюсь, это последний раз, когда я вижу на поле русского с психомоторным расстройством».

Во время загрузки произошла ошибка.

«То, что сделал Черышев, когда мы могли открыть счет — это не плохо, а намного хуже. Пусть уезжает в Россию и больше не возвращается в Ла Лигу».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Надеюсь, что Черышев уйдет из “Валенсии” как можно скорее».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Черышев — то же самое, что и Мангала или Пиччини. Эти футболисты — не для первой команды. Этот сезон тому подтверждение: сплошные травмы и КПД. Вы должны уйти из “Валенсии”».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Потрясающий Черышев: днем против “Уэски” и вечером представляющий Грецию на Евровидении».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пускай после «Уэски» критика болельщиков в адрес Черышева не оправдана, однако отрицать, что сезон выдался для Дениса неудачным — нельзя. 3 ассиста за 21 матч — явно не то, чего мы ждем от него.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Надеемся, будущий сезон сложится для россиянина намного лучше.

Читайте также
Уэска
0:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
 Красавицу из ММА попросили назвать любимую позу в сексе. Она ответила откровенной фотографией с мужем
«Я запомнила Марину лежащей в гробу». Жена Семака — о погибшей супруге Малафеева и отчаянии на похоронах
Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев
«Забили больше Канады»: что пишут в Британии после разгрома
СМИ: Месси решил остаться в «Барселоне»
Суарес принес «Атлетико» чемпионство
Казахстан сделал то, что не могла Канада на ЧМ. Латвия повержена
Финляндия обыграла сборную США на чемпионате мира
Сборная Чехии проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь