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00:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне», Кокорин вышел на поле впервые с марта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в выездном матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 0:0. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин появился на поле на 76-й минуте, заменив Франка Рибери.

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Кокорин последний раз участвовал в матче «Фиорентины» 3 марта. Всего на его счету четыре игры в составе «фиалок».

«Фиорентина» (40 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице серии А.

В других матчах дня клуб «Дженоа» победил на выезде «Кальяри» со счетом 1:0 благодаря голу Элдора Шомуродова на 15-й минуте, «Сампдория» разгромила дома «Парму» — 3:0.

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