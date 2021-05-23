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00:12 (мск), источник: Sport24

Месси: Мне нравится побеждать и завоевывать трофеи. Чем больше, тем лучше

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о важности трофеев для него. В последнем матче сезона-2020/21 каталонцы победили «Эйбар» (1:0).

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Источник: Reuters

«Каждый раз, когда я соревнуюсь, я делаю это, чтобы выиграть и попытаться достичь всех наших целей. Чтобы выиграть трофеи. Правда в том, что Кубок Испании в этом сезоне был очень особенный из-за того момента, в котором мы были. В течение нескольких лет дела в клубе шли не так хорошо из-за разных результатов и (отсутствия) трофеев. Потому что раздевалка сейчас очень молодая, с большим количеством новых людей, Кубок Испании был точкой перегиба и был очень важен. И помимо этого, лично мне нравится побеждать и завоевывать трофеи. Чем больше, тем лучше», — цитирует Месси Sport.es.

«Барселона» финишировала в Ла Лиге на 3-м месте.

Эйбар
0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
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