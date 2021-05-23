Месси: Мне нравится побеждать и завоевывать трофеи. Чем больше, тем лучше

«Каждый раз, когда я соревнуюсь, я делаю это, чтобы выиграть и попытаться достичь всех наших целей. Чтобы выиграть трофеи. Правда в том, что Кубок Испании в этом сезоне был очень особенный из-за того момента, в котором мы были. В течение нескольких лет дела в клубе шли не так хорошо из-за разных результатов и (отсутствия) трофеев. Потому что раздевалка сейчас очень молодая, с большим количеством новых людей, Кубок Испании был точкой перегиба и был очень важен. И помимо этого, лично мне нравится побеждать и завоевывать трофеи. Чем больше, тем лучше», — цитирует Месси Sport.es.