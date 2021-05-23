Месси: Мне нравится побеждать и завоевывать трофеи. Чем больше, тем лучше
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о важности трофеев для него. В последнем матче сезона-2020/21 каталонцы победили «Эйбар» (1:0).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о важности трофеев для него. В последнем матче сезона-2020/21 каталонцы победили «Эйбар» (1:0).
«Каждый раз, когда я соревнуюсь, я делаю это, чтобы выиграть и попытаться достичь всех наших целей. Чтобы выиграть трофеи. Правда в том, что Кубок Испании в этом сезоне был очень особенный
«Барселона» финишировала в Ла Лиге на 3-м месте.