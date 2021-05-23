Кокорин вернулся спустя 2,5 месяца. Он ни разу не ударил по воротам за 17 минут
Зато наш нападающий не ошибался в передачах!
Зато наш нападающий не ошибался в передачах!
Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с 3 марта. Россиянин вернулся к тренировкам в общей группе ещё 3 мая, но Джузеппе Якини не спешил выпускать нападающего на поле. «После двух травм ему нужно время», — объяснял главный тренер «фиалок». Наш легионер попадал в заявку на матчи с «Лацио», «Кальяри» и «Наполи», а в последнем туре Серии А
Александр активно разминался, попал в трансляцию. Перед тем, как вступить в игру на 76-й минуте, внимательно выслушал указания тренера. Кокорину уступил место на поле самый звёздный игрок «фиалок» Франк Рибери. Россиянин занял в схеме 3−5−2 позицию нападающего, действовал в паре с лучшим бомбардиром команды Душаном Влаховичем (21 гол в Серии А).
К моменту появления Кокорина «Фиорентина» уступала по ударам — 5:12 (в створ — 0:3). Гости очень слабо провели первый тайм и только к середине второго увлеклись игрой. У Якини, очевидно, была надежда на то, что со свежим нападающим его команда дожмёт «Кротоне».
За 17 минут Александр совершил семь касаний мяча, отдал четыре точные передачи из четырёх и сделал один удачный отбор. Ударов по воротам не нанёс. В итоге наш нападающий завершает сезон с четырьмя матчами за «Фиорентину» (в общей сумме около 100 минут) без результативных действий.
«Фиалки» закончат чемпионат Италии на четырнадцатом или пятнадцатом месте, в зависимости от результата матча «Специи» с «Ромой». Летом Якини покинет команду. Не исключено, что новым наставником Кокорина опять станет Доменико Тедеско, хотя главным претендентом на пост тренера «Фиорентины» называют Дженнаро Гаттузо.
Реакция болельщиков в соцсетях на выход Кокорина — удивление. Вот некоторые комментарии в «Твиттере»:
«Так значит Кокорин существует!»
«Возвращение живых мертвецов. Давайте сыграем с Кальехоном, Борхой и Кокориным».
«Якини выпускает на замену Эйссерика, Борху Валеро, Кальехона и Кокорина (!) Не даёт шансы молодым, которые, между прочим, очень хороши».
«Кокорин слишком толстый, если получает всего 10 минут».
«Амбарат, Джиджи, Кокорин. Три совы на комоде».
«Я включил телевизор, и на мгновение мне показалось, что я вижу Иличича с “Фиорентиной”. Но потом понял, что это был Кокорин».
По игре у болельщиков «фиалок» вряд ли сложилось
«Какие-то выводы можно будет делать в будущем сезоне, когда Кокорин осознает, что здешний футбол отличается от российского. Для тех, кто приезжает
Анатолий Романов