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00:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Подросток погиб в ходе празднования чемпионского титула «Атлетико» в Мадриде

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток погиб в ходе празднования завоевания мадридским «Атлетико» титула чемпиона Испании по футболу, сообщает As со ссылкой на EFE.

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Как отмечается в материале, свидетели произошедшего сообщили, что несовершеннолетний находился в фургоне, которые въехал на парковку в центре города. На стоянке молодой человек высунулся из окна и ударился о стену, что привело к тяжелой травме головы.

Медицинские работники более часа проводили реанимационные мероприятия, чтобы вернуть к жизни ребенка, но они оказались безрезультатными. Группа психологов оказала помощь членам семьи мальчика и родителям, которые прибыли на место происшествия, полиция Мадрида расследует причины происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что транспортным средством управлял один из друзей родителей погибшего.

В субботу мадридский «Атлетико» впервые с 2014 года стал чемпионом Испании по футболу.

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