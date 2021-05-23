СМИ: Подросток погиб в ходе празднования чемпионского титула «Атлетико» в Мадриде

Как отмечается в материале, свидетели произошедшего сообщили, что несовершеннолетний находился в фургоне, которые въехал на парковку в центре города. На стоянке молодой человек высунулся из окна и ударился о стену, что привело к тяжелой травме головы.

Медицинские работники более часа проводили реанимационные мероприятия, чтобы вернуть к жизни ребенка, но они оказались безрезультатными. Группа психологов оказала помощь членам семьи мальчика и родителям, которые прибыли на место происшествия, полиция Мадрида расследует причины происшествия.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что транспортным средством управлял один из друзей родителей погибшего.