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08:46 (мск), источник: Sport24

«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании, в другом — «Атлетико» и «Атлетик»

В субботу, 22 мая, в Испании завершился матч заключительного тура Ла Лиги, по итогам которого чемпионом стал «Атлетико».

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Источник: Reuters

По итогам сезона стали известны участники Суперкубка Испании-2022. Согласно регламенту, чемпион страны играет в полуфинале Суперкубка с финалистом Кубка, а обладатель Кубка — с командой, занявшей в чемпионате второе место.

Таким образом, в одном полуфинальном матче встретятся «Барселона» и «Реал», а в другом — «Атлетико» и «Атлетик».

Суперкубок Испании запланирован на первую половину января 2022 года.

Напомним, в феврале 2019 года было объявлено, что формат Суперкубка будет изменен — вместо привычных двух команд-участниц будет проведен мини-турнир из четырех команд. Турнир будет включать 2 полуфинальных матча и финал без игры за 3-е место. Суперкубок будет проведен в одном городе за пределами Испании.

В новом формате трофей был разыгран уже дважды: его брали «Реал» в 2020 году и «Атлетик» в 2021-м.

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