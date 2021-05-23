«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании, в другом — «Атлетико» и «Атлетик»

По итогам сезона стали известны участники Суперкубка Испании-2022. Согласно регламенту, чемпион страны играет в полуфинале Суперкубка с финалистом Кубка, а обладатель Кубка — с командой, занявшей в чемпионате второе место.

Таким образом, в одном полуфинальном матче встретятся «Барселона» и «Реал», а в другом — «Атлетико» и «Атлетик».

Суперкубок Испании запланирован на первую половину января 2022 года.

Напомним, в феврале 2019 года было объявлено, что формат Суперкубка будет изменен — вместо привычных двух команд-участниц будет проведен мини-турнир из четырех команд. Турнир будет включать 2 полуфинальных матча и финал без игры за 3-е место. Суперкубок будет проведен в одном городе за пределами Испании.