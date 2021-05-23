«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании, в другом — «Атлетико» и «Атлетик»
В субботу, 22 мая, в Испании завершился матч заключительного тура Ла Лиги, по итогам которого чемпионом стал «Атлетико».
В субботу, 22 мая, в Испании завершился матч заключительного тура Ла Лиги, по итогам которого чемпионом стал «Атлетико».
По итогам сезона стали известны участники Суперкубка Испании-2022. Согласно регламенту, чемпион страны играет в полуфинале Суперкубка с финалистом Кубка, а обладатель Кубка — с командой, занявшей в чемпионате второе место.
Таким образом, в одном полуфинальном матче встретятся «Барселона» и «Реал», а в другом — «Атлетико» и «Атлетик».
Напомним, в феврале 2019 года было объявлено, что формат Суперкубка будет изменен — вместо привычных двух
В новом формате трофей был разыгран уже дважды: его брали «Реал» в 2020 году и «Атлетик» в 2021-м.