Президент «Спортинга» заявил, что Роналду вернется в клуб

«Я думаю, что Криштиану однажды еще сыграет за «Спортинг». Кстати, он одним из первых поздравил нас с чемпионством. Сейчас у него есть контракт с «Ювентусом», я знаю, что он хочет продолжать бороться за победу в Лиге чемпионов. Возвращение зависит от Роналду, а он, помимо того, что является великим футболистом, еще и является большим фанатом «Спортинга», — приводит Goal слова Варандаса.