БАТЭ и «Ислочь» сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня состоится финальный матч 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня состоится финальный матч 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Борьбу за трофей на поле гомельского стадиона «Центральный» поведут нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ и «Ислочь» из Минского района. Решающий кубковый поединок будет судить бригада брестских арбитров во главе с Сергеем Стецуриным. Встреча начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Футболисты БАТЭ — четырехкратные обладатели Кубка страны, а в финале они сыграют в десятый раз. «Ислочь» впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. В полуфинале команда Артема Радькова сумела победить по сумме двух поединков действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» (0:1 и 2:0). БАТЭ оказался сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗ» (4:1 и 1:1). Нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника «Ислочи», а потом перешел в БАТЭ.
Если футболистам «Ислочи» удастся выиграть Кубок, то они получат право сыграть в квалификационном раунде нового континентального турнира — Лиге конференций УЕФА. Если победит БАТЭ, то путевка туда достанется брестским динамовцам, которые финишировали четвертыми в прошлом чемпионате Беларуси.
Гомель во второй раз принимает финал Кубка Беларуси. Впервые это произошло в 2015 году, и тогда футболисты БАТЭ выиграли свой третий трофей, разгромив «Шахтер» со счетом 4:1.
В прошлом сезоне борисовская дружина в четвертый раз взяла Кубок страны, одолев в решающем поединке в Минске брестское «Динамо» со счетом 1:0 (в овертайме). По три раза Кубком владели минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного