БАТЭ и «Ислочь» сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу

Борьбу за трофей на поле гомельского стадиона «Центральный» поведут нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ и «Ислочь» из Минского района. Решающий кубковый поединок будет судить бригада брестских арбитров во главе с Сергеем Стецуриным. Встреча начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Футболисты БАТЭ — четырехкратные обладатели Кубка страны, а в финале они сыграют в десятый раз. «Ислочь» впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. В полуфинале команда Артема Радькова сумела победить по сумме двух поединков действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» (0:1 и 2:0). БАТЭ оказался сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗ» (4:1 и 1:1). Нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника «Ислочи», а потом перешел в БАТЭ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2939b1c90e0517f5b1c" data-vnd="a2939b1c90e0517f5b1c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2939b1c90e0517f5b1c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если футболистам «Ислочи» удастся выиграть Кубок, то они получат право сыграть в квалификационном раунде нового континентального турнира — Лиге конференций УЕФА. Если победит БАТЭ, то путевка туда достанется брестским динамовцам, которые финишировали четвертыми в прошлом чемпионате Беларуси.

Гомель во второй раз принимает финал Кубка Беларуси. Впервые это произошло в 2015 году, и тогда футболисты БАТЭ выиграли свой третий трофей, разгромив «Шахтер» со счетом 4:1.