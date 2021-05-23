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15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мхитарян уладил конфликт с Моуринью

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обсудил с экс-тренером «МЮ» Жозе Моуринью все разногласия и уладил конфликт, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: Reuters

По данным источника, футболист и тренер провели встречу, на которой обсудили прежние обиды и будущее армянина в «Роме».

Напомним, конфликт между Моуринью и Мхитаряном возник в сезоне-2017/18 в «Манчестер Юнайтед». Из-за ссоры футболист покинул команду и перешел в «Арсенал».

С сезона-2021/22 Моуринью будет главным тренером «Ромы». Контракт футболиста с римлянами рассчитан до лета 2021 года, однако в его соглашении есть пункт об автоматическом продлении после проведения 20 матчей в сезоне.

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