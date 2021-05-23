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15:57 (мск), источник: Sport24

Дик Адвокат завершил карьеру. В последнем матче его «Фейеноорд» обыграл «Утрехт» и вышел в Лигу конференций

«Фейеноорд» одержал победу над «Утрехтом» в последнем матче в тренерской карьере Дика Адвоката.

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Источник: РИА "Новости"

Команда из Роттердама в заключительном матче сезона обыграла «Утрехт», что позволило ей выйти в квалификационный раунд Лиги конференций. Голами отличились Луис Синистерра и Брайан Линссен.

73-летний специалист заявил о решении завершить карьеру по окончании сезона в декабре прошлого года.

В период с 2006 по 2009 год Адвокат тренировал «Зенит», а с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России.

После финального свистка последнего матча Адвокат не сдержал слез.

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