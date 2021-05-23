«Жетысу» выиграл второй матч подряд после девяти игр без побед в КПЛ

Встреча состоялась в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 32-й минуте забил Адам Адахаджиев. Причем гол со штрафного получился очень красивым. А финальную точку в матче на 59-й минуте поставил Аслан Адиль.

«Жетысу» одержал вторую победу подряд и догнал «Кайсар», у которого также семь очков. Команды делят 13 и 14 места в турнирной таблице. С ней можно ознакомиться здесь. Талдыкорганцы до этого не могли выиграть в девяти играх подряд, потерпев восемь поражений и один раз сыграв вничью. Серия кызылординцев без побед сегодня достигла девяти игр, в которых они потерпели шесть поражений и три раза сыграли вничью.