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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» выиграл второй матч подряд после девяти игр без побед в КПЛ

Талдыкорганцы забили гол-красавец.

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Источник: Instagram

Талдыкорганский «Жетысу» обыграл кызылординский «Кайсар» в матче 13-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 32-й минуте забил Адам Адахаджиев. Причем гол со штрафного получился очень красивым. А финальную точку в матче на 59-й минуте поставил Аслан Адиль.

«Жетысу» одержал вторую победу подряд и догнал «Кайсар», у которого также семь очков. Команды делят 13 и 14 места в турнирной таблице. С ней можно ознакомиться здесь. Талдыкорганцы до этого не могли выиграть в девяти играх подряд, потерпев восемь поражений и один раз сыграв вничью. Серия кызылординцев без побед сегодня достигла девяти игр, в которых они потерпели шесть поражений и три раза сыграли вничью.

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В 21:00 состоится центральная игра не только 13-го тура, но и всего первого круга КПЛ. В ней «Астана» примет «Кайрат». Разница между командами сейчас 12 очков.

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