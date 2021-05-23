Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский вратарь Станислав Крицюк покинул португальский футбольный клуб «Белененсеш».
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский вратарь Станислав Крицюк покинул португальский футбольный клуб «Белененсеш».
Крицюк стал игроком «Белененсеша» в 2020 году. В сезоне-2020/21 голкипер сыграл 27 матчей и пропустил 27 голов.
«Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был непростым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу “Белененсеш”: руководителям, работникам, врачам — всем, кто трудится в этом клубе и делают это от всего сердца», — написал Крицюк в Instagram.
«Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьей весь сезон, не смотря ни на что», — написал 30-летний россиянин.