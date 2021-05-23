Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»

«Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был непростым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу “Белененсеш”: руководителям, работникам, врачам — всем, кто трудится в этом клубе и делают это от всего сердца», — написал Крицюк в Instagram.