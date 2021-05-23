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19:59 (мск), источник: Sport24

Агуэро побил рекорд Руни по голам за один клуб в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голов за один клуб в чемпионате Англии.

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32-летний аргентинец в воскресенье вышел на замену в матче заключительного тура АПЛ с «Эвертоном» и оформил дубль, сделав счет 5:0 в пользу своей команды. Таким образом, он забил свой 184-й гол за «горожан» в турнире. В активе Руни 183 мяча за «красных дьяволов».

Для Агуэро матч с «Эвертоном» станет последним в футболке «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
5:0
Первый тайм: 2:0
Эвертон
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