Агуэро побил рекорд Руни по голам за один клуб в АПЛ

32-летний аргентинец в воскресенье вышел на замену в матче заключительного тура АПЛ с «Эвертоном» и оформил дубль, сделав счет 5:0 в пользу своей команды. Таким образом, он забил свой 184-й гол за «горожан» в турнире. В активе Руни 183 мяча за «красных дьяволов».