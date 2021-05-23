«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона

В заключительном туре чемпионата, матчи которого прошли в воскресенье, «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0, а «Челси» в гостях уступил «Астон Вилле» (1:2). В турнирной таблице «Ливерпуль» занял третье место, набрав 69 очков, «Челси» с 67 очками стал четвертым. В Лигу чемпионов попадают четыре лучшие команды Английской премьер-лиги.

Команда Ливерпуль

Шансы на попадание в Лигу чемпионов перед последним туром сохранял «Лестер». В 38-м туре команда дома проиграла «Тоттенхэму» (2:4) и заняла пятую строчку в итоговой турнирной таблице. «Лестер» набрал 66 очков.

«Лестер» примет участие в групповом этапе Лиги Европы, от Англии там также сыграет «Вест Хэм», занявший шестое место и набравший 65 очков. Седьмым в таблице финишировал «Тоттенхэм» (62 очка), лондонцы сыграют в квалификации Лиги конференций.