Лондонский «Арсенал» впервые с сезона-1995/96 не сыграет в еврокубках
ТАСС, 23 мая. «Арсенал» не сумел завоевать право сыграть в еврокубковых турнирах по итогам сезона-2020/21 чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 23 мая. «Арсенал» не сумел завоевать право сыграть в еврокубковых турнирах по итогам сезона-2020/21 чемпионата Англии по футболу.
«Арсенал» в заключительном туре на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:0. Команда финишировала на восьмой строчке в турнирной таблице и не смогла пробиться в еврокубки. На одно очко «Арсенал» опередил «Тоттенхэм», который в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. В 38-м туре «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счетом 4:2.
«Арсенал» не примет участие в еврокубках впервые с сезона-1995/96. Лондонцы на протяжении 24 сезонов кряду играли либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы (до сезона-2009/10 — Кубок УЕФА). В 2006 году «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов, в 2000-м — в финале Кубка УЕФА, в 2019-м — в финале Лиги Европы.