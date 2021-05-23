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20:31 (мск), источник: ТАСС

Лондонский «Арсенал» впервые с сезона-1995/96 не сыграет в еврокубках

ТАСС, 23 мая. «Арсенал» не сумел завоевать право сыграть в еврокубковых турнирах по итогам сезона-2020/21 чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2021

«Арсенал» в заключительном туре на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:0. Команда финишировала на восьмой строчке в турнирной таблице и не смогла пробиться в еврокубки. На одно очко «Арсенал» опередил «Тоттенхэм», который в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. В 38-м туре «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счетом 4:2.

«Арсенал» не примет участие в еврокубках впервые с сезона-1995/96. Лондонцы на протяжении 24 сезонов кряду играли либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы (до сезона-2009/10 — Кубок УЕФА). В 2006 году «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов, в 2000-м — в финале Кубка УЕФА, в 2019-м — в финале Лиги Европы.

Арсенал
2:0
Первый тайм: 0:0
Брайтон & Хоув
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