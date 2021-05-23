Лондонский «Арсенал» впервые с сезона-1995/96 не сыграет в еврокубках

«Арсенал» в заключительном туре на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:0. Команда финишировала на восьмой строчке в турнирной таблице и не смогла пробиться в еврокубки. На одно очко «Арсенал» опередил «Тоттенхэм», который в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. В 38-м туре «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» со счетом 4:2.