БАТЭ в пятый раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

Сегодня в решающем поединке 30-го кубкового розыгрыша борисовчане победили «Ислочь» из Минского района со счетом 2:1. Начало встречи на поле гомельского стадиона «Центральный» прошло в равной борьбе. Обе команды много атаковали, но быстрого успеха не добились. Постепенно борисовчане завладели инициативой и на 31-й минуте их капитан Станислав Драгун открыл счет, замкнув передачу с правого фланга. Выйдя вперед, футболисты БАТЭ продолжали атаковать, но развить успех не смогли. А после перерыва подопечные Артема Радькова перестроили игру и на 59-й минуте ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский восстановил равновесие — 1:1. После пропущенного гола команда Виталия Жуковского снова стала действовать первым номером и через 18 минут бывший игрок «Ислочи» Павел Рыбак вновь вывел БАТЭ вперед. В оставшееся игровое время игра шла на встречных курсах, обе команды могли отличиться, но результат не изменился.

Футболисты БАТЭ стали пятикратными обладателями Кубка страны, а в финале они играли в десятый раз. «Ислочь» впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. В полуфинале команда Артема Радькова сумела победить по сумме двух поединков действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» (0:1 и 2:0). БАТЭ оказался сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» (4:1 и 1:1). Нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника «Ислочи», а потом перешел в БАТЭ.

Благодаря кубковой победе БАТЭ, путевку в квалификацию Лиги конференций УЕФА получило брестское «Динамо», которое финишировало четвертым в прошлом чемпионате Беларуси.

В прошлом сезоне борисовская дружина в четвертый раз взяла Кубок страны, одолев в решающем поединке в Минске брестское «Динамо» со счетом 1:0 (в овертайме). По три раза Кубком владели минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, «Гомеля», мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗа».