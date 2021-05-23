«Милан» и «Ювентус» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона

В заключительном туре «Милан» в гостях одержал победу над «Аталантой» со счетом 2:0, а «Ювентус» на выезде разгромил «Болонью» (4:1). «Милан» стал в итоге вторым, набрав 79 очков, «Ювентус» с 78 очками финишировал четвертым.

Ранее место в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили «Интер», досрочно ставший чемпионом Италии (91 очко), и «Аталанта», занявшая в итоге третье место (78) и опередившая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Милан» сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2013/14.

В групповом этапе Лиги Европы сыграют «Наполи» и «Лацио», занявшие соответственно пятое и шестое места. Седьмую строчку в таблице заняла «Рома», которая сыграет в квалификации Лиги конференций.