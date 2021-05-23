Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Анже
Лилль
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Брест
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Ланс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
23.05
Лион
Ницца
23
Футбол. Зарубежный
23.05
Метц
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Нант
Монпелье
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Аталанта
Милан
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Болонья
Ювентус
14
Футбол. Зарубежный
23.05
Наполи
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сассуоло
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Специя
Рома
22
Футбол. Зарубежный
23.05
Торино
Беневенто
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Гранада
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.05
Арсенал
Брайтон & Хоув
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Астон Вилла
Челси
21
Футбол. Зарубежный
23.05
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
23.05
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
24
Футбол. Зарубежный
23.05
Ливерпуль
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Лидс
Вест Бромвич Альбион
31
Футбол. Зарубежный
23.05
Манчестер Сити
Эвертон
50
Футбол. Зарубежный
23.05
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Шеффилд Юнайтед
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Интер
Удинезе
51
Все события
Фоторепортажи
15Европейские чемпионы сезона-2020/21
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
23 мая, источник: ТАСС

«Милан» и «Ювентус» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона

ТАСС, 23 мая. «Милан» и «Ювентус» завоевали право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21 чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2021

В заключительном туре «Милан» в гостях одержал победу над «Аталантой» со счетом 2:0, а «Ювентус» на выезде разгромил «Болонью» (4:1). «Милан» стал в итоге вторым, набрав 79 очков, «Ювентус» с 78 очками финишировал четвертым.

Ранее место в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили «Интер», досрочно ставший чемпионом Италии (91 очко), и «Аталанта», занявшая в итоге третье место (78) и опередившая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Милан» сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2013/14.

В групповом этапе Лиги Европы сыграют «Наполи» и «Лацио», занявшие соответственно пятое и шестое места. Седьмую строчку в таблице заняла «Рома», которая сыграет в квалификации Лиги конференций.

Покинули высший дивизион чемпионата Италии «Беневенто», «Кротоне» и «Парма», их сменят «Эмполи» и «Салернитана», еще одну путевку разыграют «Венеция» и «Читтаделла». Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 29 голов.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Сборная Канады впервые проиграла два первых матча на ЧМ
Футболисты клубов РПЛ выбрали лучшего игрока прошедшего сезона
Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ в Венгрии
«ПСЖ» впервые за восемь лет не стал чемпионом Франции
Немецкий клуб отказался продлевать аренду полузащитника ЦСКА
Сборная Швейцарии одержала вторую победу на чемпионате мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь