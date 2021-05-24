Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Анже
Лилль
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Брест
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Ланс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
23.05
Лион
Ницца
23
Футбол. Зарубежный
23.05
Метц
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Нант
Монпелье
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Аталанта
Милан
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Болонья
Ювентус
14
Футбол. Зарубежный
23.05
Наполи
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сассуоло
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Специя
Рома
22
Футбол. Зарубежный
23.05
Торино
Беневенто
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Гранада
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.05
Арсенал
Брайтон & Хоув
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Астон Вилла
Челси
21
Футбол. Зарубежный
23.05
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
23.05
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
24
Футбол. Зарубежный
23.05
Ливерпуль
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Лидс
Вест Бромвич Альбион
31
Футбол. Зарубежный
23.05
Манчестер Сити
Эвертон
50
Футбол. Зарубежный
23.05
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Шеффилд Юнайтед
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Интер
Удинезе
51
Все события
Фоторепортажи
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» попрощался с Гаттузо после непопадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо покидает свой пост, о чём сообщил владелец клуба Аурелио Де Лауррентис в своём «Твиттере».

Наверх
Источник: AP 2021

«Дорогой Рино, я счастлив, что провёл с тобой почти два сезона. Благодарю за труд и желаю успехов, куда бы ты ни отправился. Обнимаю жену и детей. Аурелио Де Лаурентис», — написал владелец «Наполи».

«Спасибо, Мистер!» — говорится в сообщении пресс-службы «Наполи».

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась со счётом 4:1. В параллельном матче «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). На 60-й минуте счёт открыл Амир Ррахмани, однако спустя девять минут ответный мяч забил Марко Фараони. «Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» (77) сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Контракт Дженнаро Гаттузо с «Наполи» истекает в конце сезона. Гаттузо был назначен главным тренером неаполитанцев в декабре 2019 года. В июне 2020 года «Наполи» стал обладателем Кубка Италии.

Наполи
1:1
Первый тайм: 0:0
Верона
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Матч лидеров: сборная России сыграет со словаками на ЧМХ
Сборная Канады впервые проиграла два первых матча на ЧМ
Футболисты клубов РПЛ выбрали лучшего игрока прошедшего сезона
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов от Италии
«ПСЖ» впервые за четыре года не стал чемпионом Франции
Немецкий клуб отказался продлевать аренду полузащитника ЦСКА
Сборная Швейцарии одержала вторую победу на чемпионате мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь