«Наполи» попрощался с Гаттузо после непопадания в Лигу чемпионов

«Дорогой Рино, я счастлив, что провёл с тобой почти два сезона. Благодарю за труд и желаю успехов, куда бы ты ни отправился. Обнимаю жену и детей. Аурелио Де Лаурентис», — написал владелец «Наполи».

«Спасибо, Мистер!» — говорится в сообщении пресс-службы «Наполи».

<iframe width="853" height="480" src="//ok.ru/videoembed/3014427150893?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась со счётом 4:1. В параллельном матче «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). На 60-й минуте счёт открыл Амир Ррахмани, однако спустя девять минут ответный мяч забил Марко Фараони. «Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» (77) сыграет в групповом этапе Лиги Европы.