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08:56 (мск), источник: Sport24

Украинец Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/21 в Серии А. На счету Малиновского 11 ассистов в 36 матчах.

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Источник: AP 2021

Места со 2-го по 5-е разделили сразу 4 футболиста: полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, хавбек «Наполи» Петр Зелински, плеймейкер «Удинезе» Родриго Де Пауль и форвард «Аталанты» Дуван Сапата. У всех них по 10 результативных пасов.

Напомним, что лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021 стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Аталанта» по итогам сезона набрала 78 очков и заняла 3-е место, пробившись в Лигу чемпионов.

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