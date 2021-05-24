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09:10 (мск), источник: ТАСС

«Лилль» впервые за 10 лет выиграл чемпионат Франции по футболу

ТАСС, 24 мая. «Лилль» на выезде обыграл «Анже» со счетом 2:1 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции по футболу и впервые с сезона-2010/11 стал победителем турнира.

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Источник: Reuters

До последнего момента на титул также претендовали «Пари-Сен Жермен» и «Монако». Перед заключительным туром «Лилль» лидировал в таблице, опережая ПСЖ на одно очко, а «Монако» — на три. В 38-м туре парижский клуб на выезде обыграл «Брест» со счетом 2:0, а «Монако» в гостях сыграл вничью с «Лансом» (0:0). По итогам чемпионата «Лилль» набрал 83 очка, ПСЖ — 82, «Монако» — 78.

За весь чемпионат «Лилль» потерпел всего три поражения, что является лучшим показателем в лиге, при этом в прошлом сезоне команда проиграла в три раза больше, заняв четвертое место. «Лилль» в начале сезона зарекомендовал себя в статусе претендента на чемпионство, уже после шестого тура клуб вышел на первое место в турнирной таблице. Затем лидер чемпионата страны несколько раз менялся, но финишный отрезок «Лилль» провел безупречно и никому первую строчку не отдал.

В других турнирах «Лилль» завершил выступление на ранних стадиях. В Кубке Франции подопечные Кристофа Гальтье проиграли ПСЖ (0:3) на стадии 1/8 финала, в Лиге Европы команда дошла до 1/16 финала, проиграв по итогам двух матчей нидерландскому «Аяксу» (1:2, 1:2).

«Лилль обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, еще одна путевка досталась ПСЖ. «Монако сыграет в квалификации главного европейского клубного турнира.

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Падение ПСЖ со сменой тренера

«Лилль» в четвертый раз в истории стал чемпионом Франции, ранее команда занимала первое место по итогам сезонов-1945/46, 1950/51 и 2010/11. Самым титулованным клубом является «Сент-Этьен», в активе которого 10 побед в национальном первенстве, «Лилль» по этому показателю вышел на девятое место, которое делит вместе с «Ниццей». Чаще побеждали «Реймс», «Бордо» (оба — по 6 раз), «Лион» (7), «Нант», «Монако» (оба — по 8), ПСЖ, «Марсель» (оба — по 9). Также на счету «Лилля» шесть побед в Кубке Франции и две победы в суперкубке страны.

ПСЖ, выигрывавший предыдущие три чемпионата страны, начал сезон очень скомкано: команда потерпела два поражения в первых пяти матчах лиги. Однако уже к восьмому туру парижский клуб возглавил турнирную таблицу, продержавшись на первом месте до 13-го тура. Позже «Пари Сен-Жермен» вновь выходил на первое место, но удержаться на нем не смог.

Возможно, этому помешала смена тренера в конце декабря — Томаса Тухеля, возглавлявшего парижский клуб с 2018 года, сменил Маурисио Почеттино. Под руководством Тухеля клуб из Парижа дважды стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил германской «Баварии» (0:1).

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Лучшим бомбардиром чемпионата третий раз подряд стал французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который забил 27 мячей. В прошлом сезоне он разделил это звание с французским нападающим Виссамом Бен-Йеддером, оба футболиста забили по 18 голов. Сезоном ранее Мбаппе забил 33 мяча. Лучшим по голам в составе «Лилля» стал турецкий форвард Бурак Йылмаз (16 мячей).

Результативная игра Головина

Занявший третье место «Монако» сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Последний раз монегаски участвовали в турнире в сезоне-2018/19. Тогда «Монако» занял четвертое место в группе с мадридским «Атлетико», дортмундской «Боруссией» и «Брюгге».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за клуб с 2018 года, провел 21 матч в чемпионате Франции, забив пять мячей и отдав девять голевых передач. Россиянин пропустил часть сезона в связи с травмами и коронавирусом.

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