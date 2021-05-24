Тренер «Астаны» возмутился судейством в матче с «Кайратом» и объяснил упущенную победу на последних минутах
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился своим мнением об игре с «Кайратом» в 13-м туре
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился своим мнением об игре с «Кайратом» в 13-м туре
Встреча, прошедшая в
«В первом тайме эпизоды были у «Кайрата», возможно, в
К сожалению, меня удивило судейство, было много решений, которым я не могу найти объяснение. Когда нам за нужные или ненужные фолы дают желтые карточки, в ответ же, когда наших футболистов хватают, срывая быстрые атаки, судья карточки не дает.
Возможно, с нашей стороны была грубость, и мы получали за это предупреждения, тогда как похожие моменты у соперника трактовались иначе. Вроде бы говорят, что приехал новый руководитель департамента судейства из Испании, но, к сожалению, пока не совсем понятно, что происходит на поле", — приводит его слова
Напомним, что «Астана»
В следующем туре, 28 мая, «Кайрат» дома примет «Кайсар», а «Астана» на следующий день на выезде сыграет с «Каспием».