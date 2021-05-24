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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» возмутился судейством в матче с «Кайратом» и объяснил упущенную победу на последних минутах

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился своим мнением об игре с «Кайратом» в 13-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, отметив необъективное судейство со стороны Дениса Измайлова.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:1.

«В первом тайме эпизоды были у «Кайрата», возможно, в каких-то  моментах они были лучше, свежее. Все-таки нам необходимо иметь адекватные замены даже не в этой игре, а в целом по ходу чемпионата, чтобы поддерживать уровень игры. Невозможно с обоймой в 12−13 человек пройти всю дистанцию чемпионата. Мы будем говорить с руководством об этом.

К сожалению, меня удивило судейство, было много решений, которым я не могу найти объяснение. Когда нам за нужные или ненужные фолы дают желтые карточки, в ответ же, когда наших футболистов хватают, срывая быстрые атаки, судья карточки не дает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, с нашей стороны была грубость, и мы получали за это предупреждения, тогда как похожие моменты у соперника трактовались иначе. Вроде бы говорят, что приехал новый руководитель департамента судейства из Испании, но, к сожалению, пока не совсем понятно, что происходит на поле", — приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что «Астана» по-прежнему остается в чемпионате единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. Подопечные Андрея Тихонова с 33 очками уверенно лидируют в таблице, тогда как «Кайрат» с 21 баллом располагается на третьей позиции.

В следующем туре, 28 мая, «Кайрат» дома примет «Кайсар», а «Астана» на следующий день на выезде сыграет с «Каспием».

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