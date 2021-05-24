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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский футболист Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении

Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении.

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«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так “спровоцировал”, что он решил оскорбить меня и мою мать? Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: “Не, ни за что” (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. “Чемпионата”). И тут я уже дал ему пощёчину.

На меня налетел помощник тренера. Затем поднялся и сам Меликян, они стали за мной гоняться, но ничего не вышло. Вдруг прибежали ещё несколько человек — какие-то работники. В итоге за мной гнались человек пять, но не догнали. Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я — футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов.

Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр. Только стал забирать сумки, как периферическим зрением увидел, как на меня летит мужчина в красной футболке — это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», — рассказал Кобялко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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