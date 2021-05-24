СМИ: Курбан Бердыев возглавит «Кайрат»

Отмечается, что 33-летний Шпилевский близок к уходу с поста главного тренера «желто-черных». Действующий чемпион страны неудачно стартовал в этом сезоне, одержав лишь пять побед в 13 турах.

Бердыев был замечен в компании руководителей алматинского клуба на центральном матче 13-го тура «Астана» — «Кайрат» (1:1).

Напомним, что «Астана» по-прежнему остается в чемпионате единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. Подопечные Андрея Тихонова с 33 очками уверенно лидируют в таблице, тогда как «Кайрат» с 21 баллом располагается на третьей позиции.

В следующем туре, 28 мая, «Кайрат» дома примет «Кайсар», а «Астана» на следующий день на выезде сыграет с «Каспием».