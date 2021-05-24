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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Курбан Бердыев возглавит «Кайрат»

68-летний экс-наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев возглавит «Кайрат» в случае отставки Алексея Шпилевского, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 33-летний Шпилевский близок к уходу с поста главного тренера «желто-черных». Действующий чемпион страны неудачно стартовал в этом сезоне, одержав лишь пять побед в 13 турах.

Бердыев был замечен в компании руководителей алматинского клуба на центральном матче 13-го тура «Астана» — «Кайрат» (1:1).

Напомним, что «Астана» по-прежнему остается в чемпионате единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. Подопечные Андрея Тихонова с 33 очками уверенно лидируют в таблице, тогда как «Кайрат» с 21 баллом располагается на третьей позиции.

В следующем туре, 28 мая, «Кайрат» дома примет «Кайсар», а «Астана» на следующий день на выезде сыграет с «Каспием».

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