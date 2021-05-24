СМИ: Курбан Бердыев возглавит «Кайрат»
68-летний
68-летний
Отмечается, что 33-летний Шпилевский близок к уходу с поста главного тренера «желто-черных». Действующий чемпион страны неудачно стартовал в этом сезоне, одержав лишь пять побед в 13 турах.
Бердыев был замечен в компании руководителей алматинского клуба на центральном матче 13-го тура «Астана» — «Кайрат» (1:1).
Напомним, что «Астана»
В следующем туре, 28 мая, «Кайрат» дома примет «Кайсар», а «Астана» на следующий день на выезде сыграет с «Каспием».