Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Анже
Лилль
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Брест
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Ланс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
23.05
Лион
Ницца
23
Футбол. Зарубежный
23.05
Метц
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Нант
Монпелье
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Аталанта
Милан
02
Футбол. Зарубежный
23.05
Болонья
Ювентус
14
Футбол. Зарубежный
23.05
Наполи
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сассуоло
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Специя
Рома
22
Футбол. Зарубежный
23.05
Торино
Беневенто
11
Все события
Фоторепортажи
26Сборная России на чемпионате мира-2021
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Суарес останется в «Атлетико» на следующий сезон

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что продолжит выступать за мадридский клуб и в следующем сезоне.

Наверх
Источник: Reuters

«Останусь ли я здесь на следующий сезон? Да, конечно», — цитирует футболиста Movistar.

Уругваец перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании. Контракт 34-летнего Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.

Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Матч лидеров: сборная России сыграет со словаками на ЧМХ
Сборная Канады впервые проиграла два первых матча на ЧМ
Овечкин с треском вылетел из Кубка Стэнли. Сборная ждет на ЧМ
Тарасенко сделал дубль, но его клуб первым покинул Кубок Стэнли
Неймар и «ПСЖ» остались без титула в чемпионате Франции
СМИ: Курбан Бердыев возглавит казахстанский клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь