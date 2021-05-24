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10:49 (мск), источник: Sport24

Рамос, Иско и Марсело близки к уходу из «Реала»

23 мая завершился сезон-2020/21 в Ла Лиге. «Реал» в итоге стал вторым, на 2 очка отстав от завоевавшего чемпионство «Атлетико».

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Источник: Reuters

Как сообщает Marca, в межсезонье ряд игроков «Реала» покинет клуб. Практически наверняка уйдет из «Реала» капитан Серхио Рамос, с защитником до сих пор не договорились о продлении контракта.

Защитник Марсело и полузащитник Иско не входят в планы «Реала», ожидается, что оба игрока покинут команду летом. Также вероятен уход нападающего Лукаса Васкеса и защитника Рафаэля Варана: в «Реале» не хотят, чтобы с французом повторилась та же контрактная ситуация, как с Рамосом.

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