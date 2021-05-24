Рамос, Иско и Марсело близки к уходу из «Реала»
23 мая завершился сезон-2020/21 в Ла Лиге. «Реал» в итоге стал вторым, на 2 очка отстав от завоевавшего чемпионство «Атлетико».
23 мая завершился сезон-2020/21 в Ла Лиге. «Реал» в итоге стал вторым, на 2 очка отстав от завоевавшего чемпионство «Атлетико».
Как сообщает Marca, в межсезонье ряд игроков «Реала» покинет клуб. Практически наверняка уйдет из «Реала» капитан Серхио Рамос, с защитником до сих пор не договорились о продлении контракта.
Защитник Марсело и полузащитник Иско не входят в планы «Реала», ожидается, что оба игрока покинут команду летом. Также вероятен уход нападающего Лукаса Васкеса и защитника Рафаэля Варана: в «Реале» не хотят, чтобы с французом повторилась та же контрактная ситуация, как с Рамосом.