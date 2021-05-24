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14:39 (мск), источник: Sport24

«Лион» не стал продлевать контракт с Руди Гарсией

Лион на официальном сайте сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с главным тренером команды Руди Гарсией. Соглашение с Гарсией было рассчитано до лета нынешнего года.

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Как сообщается на сайте, данное решение вызвано желанием руководства «вдохнуть новую жизнь в команду накануне еврокубкового сезона».

«Лион» в заключительном матче Лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов. Следующий сезон «ткачи» проведут в Лиге Европы.

57-летний француз тренировал «Лион» с октября 2019 года.

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