«Лион» не стал продлевать контракт с Руди Гарсией

«Лион» не стал продлевать контракт с Руди Гарсией

Лион на официальном сайте сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с главным тренером команды Руди Гарсией. Соглашение с Гарсией было рассчитано до лета нынешнего года.