«Лион» не стал продлевать контракт с Руди Гарсией
Лион на официальном сайте сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с главным тренером команды Руди Гарсией. Соглашение с Гарсией было рассчитано до лета нынешнего года.
Лион на официальном сайте сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с главным тренером команды Руди Гарсией. Соглашение с Гарсией было рассчитано до лета нынешнего года.
Как сообщается на сайте, данное решение вызвано желанием руководства «вдохнуть новую жизнь в команду накануне еврокубкового сезона».
«Лион» в заключительном матче Лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов. Следующий сезон «ткачи» проведут в Лиге Европы.
57-летний француз тренировал «Лион» с октября 2019 года.