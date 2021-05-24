«Акжайык» потерпел неожиданное поражение и не смог сместить «Кайрат» с третьего места КПЛ
Уральцы оступились и идут четвертыми.
Уральцы оступились и идут четвертыми.
«Акжайык» потерпел поражение в матче 13-го тура
Уральский клуб, один из лидеров турнира, на домашней арене принимал «Каспий», плетущийся во второй половине турнирной таблицы, и проиграл.
Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Сначала счет на 37-й минуте открыл Уаджди Сали. На 68-й закрепил успех «Каспия» Давид Караев. А окончательный счет был установлен уже в добавленное к матчу время — отличился вышедший на замену Аслан Дарабаев.
Потеряв очки, «Акжайык» не смог вернуть себе третью строчку в КПЛ и сместить «Кайрат», оставшись на четвертом месте. «Каспий» же поднялся сразу на пятую строчку. На первом и втором местах идут «Астана» и «Тобол» соответственно.