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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» потерпел неожиданное поражение и не смог сместить «Кайрат» с третьего места КПЛ

Уральцы оступились и идут четвертыми.

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«Акжайык» потерпел поражение в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уральский клуб, один из лидеров турнира, на домашней арене принимал «Каспий», плетущийся во второй половине турнирной таблицы, и проиграл.

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Сначала счет на 37-й минуте открыл Уаджди Сали. На 68-й закрепил успех «Каспия» Давид Караев. А окончательный счет был установлен уже в добавленное к матчу время — отличился вышедший на замену Аслан Дарабаев.

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Потеряв очки, «Акжайык» не смог вернуть себе третью строчку в КПЛ и сместить «Кайрат», оставшись на четвертом месте. «Каспий» же поднялся сразу на пятую строчку. На первом и втором местах идут «Астана» и «Тобол» соответственно.

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