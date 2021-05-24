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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» разгромил «Шахтер» и приблизился к «Астане» в чемпионской гонке

Костанайцы еще больше сократили отставание от лидера.

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«Тобол» одержал победу в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайский клуб в Нур-Султане на «Астана Арене» провел гостевую встречу с «Шахтером» и выиграл — 3:0.

Дубль во встрече оформил полузащитник Асхат Тагыберген. Он открыл счет на 30-й минуте, а на 57-й забил пенальти. Довершил разгром соперника грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе, отличившийся на 81-й минуте.

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Набрав три очка, «Тобол» укрепил свои позиции на втором месте в турнирной таблице и теперь отстает от идущей первой «Астаны» на пять очков. Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

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