Коман хочет зарабатывать в «Баварии» в два раза больше, чем сейчас
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продолжает переговоры с клубом о продлении контракта. Проходят они непросто. Об этом сообщает Bild.
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продолжает переговоры с клубом о продлении контракта. Проходят они непросто. Об этом сообщает Bild.
Немецкие СМИ пишут, что француз хочет получать в два раза больше. Кингсли Коман запросил 16−17 млн евро в год. Отец и по совместительству агент Кристиан дал добро другому агенту Пини Захави разрешение подыскать для сына новый клуб в Англии.
Действующий контракт 24-летнего Комана истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах Бундеслиги, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.