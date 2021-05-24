Коман хочет зарабатывать в «Баварии» в два раза больше, чем сейчас

Немецкие СМИ пишут, что француз хочет получать в два раза больше. Кингсли Коман запросил 16−17 млн евро в год. Отец и по совместительству агент Кристиан дал добро другому агенту Пини Захави разрешение подыскать для сына новый клуб в Англии.