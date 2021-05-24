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21:55 (мск), источник: Sport24

Коман хочет зарабатывать в «Баварии» в два раза больше, чем сейчас

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продолжает переговоры с клубом о продлении контракта. Проходят они непросто. Об этом сообщает Bild.

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Источник: AP 2021

Немецкие СМИ пишут, что француз хочет получать в два раза больше. Кингсли Коман запросил 16−17 млн евро в год. Отец и по совместительству агент Кристиан дал добро другому агенту Пини Захави разрешение подыскать для сына новый клуб в Англии.

Действующий контракт 24-летнего Комана истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах Бундеслиги, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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