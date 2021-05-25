Бензема: Не думаю, что Зидан уйдет из «Реала»

— Я не согласен с обвинениями в адрес команды за отсутствие титулов, потому что у нас в течение сезона было 60 случаев травм. У нас не было возможности играть со всеми своими лучшими игроками. Это был сложный сезон. Но мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов и бились до конца в Ла Лиге. Я очень уважаю Зидана, потому что он очень прямолинеен со мной. Это дает мне большую уверенность на поле. До сих пор Зидан является главным тренером «Реала». Не думаю, что он уйдет. Если он уйдет, то уйдет, но на данный момент я не вижу команду без Зидана, — сказал Бензема.