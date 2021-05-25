И зачем уезжал? Итоги провального сезона Кокорина в Италии: виноваты не только травмы
Хотя проблема не только в здоровье.
Хотя проблема не только в здоровье.
Этот сезон Александра Кокорина — настоящая боль. Игрок подписал контракт со «Спартаком» и пообещал сделать красиво, но вместо этого больше лечился, чем играл — 8 матчей (среднее игровое время 46 минут) на осеннем этапе чемпионата, два гола с пенальти, недоумение, а потом и раздраженное неприятие болельщиков.
Зимой «Спартак» провернул чудо и договорился о трансфере Кокорина в итальянский «Фио». Чудо для клуба (из-за состояния нападающего и его бэкграунда), но не для самого игрока. Александр уехал в Европу, наверное, в самый неподходящий для себя момент и ожидаемо провалился.
Главная проблема Кокорина в «Спартаке» и «Фиорентине» — здоровье. На заключительном отрезке сезона Александр пропустил (хотя под конец этого отрезка он попадал в заявку) 12 матчей подряд. К тому моменту, когда он вернулся после очередной травмы и
После относительно удачного периода в «Сочи» Кокорин не справился в новом сезоне вообще. Возможно, проблема не только в его организме — зимой агент игрока Тимофей Бердышев рассказывал Sport24, что руководство «Спартака» требовало, чтобы Александр играл, несмотря на его неготовность. В результате, по словам Бердышева, Кокорина в попытках экстренной подготовки неоднократно перегружали и выбрали неправильное восстановление после одного из мышечных повреждений.
Вряд ли это могло определить весь сезон вплоть до весеннего отрезка. Но стать одной из причин заваленного года (не снимая ответственности с самого игрока) — вполне.
Следствием проблем со здоровьем и неподготовленного переезда стала кошмарная статистика Александра в Италии.
Ключевые пункты:
Как так произошло?
На момент переезда Кокорина в Италию у «Фио» были серьезные проблемы с реализацией: команда забила 18 мячей за 18 туров и опережала по этому показателю только аутсайдера «Парму». Статистика xG подтверждала — «Фиорентина» забила на 7,28 голов меньше ожидаемого.
Влахович считался нестабильным и только начинал выходить на космический относительно «Фио» уровень (5 голов в 7 играх перед приездом Кокорина). Куаме не показывал вообще ничего. Но по итогам сезона сербский форвард наколотил 21 мяч и стал четвертым в списке лучших бомбардиров лиги. Шансов конкурировать с ним у Кокорина просто не было.
В итоге Александр получил минимум игрового времени и по этой причине (хотя она, конечно, вторична — чаще российского футболиста играл даже скучный Куаме) — и выходил не только в качестве форварда, но и на позиции атакующего полузащитника (матч против «Ромы»), и флангового нападающего (игра с «Удинезе»).
Из того же интервью с агентом игрока можно узнать, что Кокорину, например, не особо удобно играть на позиции «десятки». Это не оправдание игрока: просто еще одна причина, помешавшая ему показать на новом месте хоть
Очевидные итоги: Кокорин провалил первый сезон в Италии (а до него — отрезок в «Спартаке») в первую очередь
Переход на другой уровень тяжело дается даже ставившему себе такую цель, конкретно шедшему к переезду в Европу долгое время Алексею Миранчуку, который, помимо всего прочего, находится в кардинально ином состоянии по сравнению с Кокориным. Сравнивать уровень «Аталанты» и «Фиорентины» не имеет смысла, а вот общий уровень РПЛ и Серии А (то есть соперников и степени противодействия, а также ожиданий от прессы с болельщиками) — уже можно.
Еще зимой казалось, что Кокорин выбрал «Фио» по принципу наименьшего зла — в «Спартаке» у него откровенно не получалось, а с переходом в российские клубы были определенные сложности. Взять нахрапом Серию А не получилось — с таким подходом не следовало и решаться на переезд в Европу, но Кокорин
Хотя вполне вероятно, что у Александра просто не было выбора.
Некоторые болельщики «Фио» все еще верят в Кокорина и считают, что он сможет показать себя, когда решит все проблемы со здоровьем. Остается верить и нам — тем более беспощадный Влахович скорее всего уедет этим летом в
Григорий Каленов