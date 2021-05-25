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14:41 (мск), источник: Sport24

И зачем уезжал? Итоги провального сезона Кокорина в Италии: виноваты не только травмы

Хотя проблема не только в здоровье.

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Источник: РИА "Новости"

Этот сезон Александра Кокорина — настоящая боль. Игрок подписал контракт со «Спартаком» и пообещал сделать красиво, но вместо этого больше лечился, чем играл — 8 матчей (среднее игровое время 46 минут) на осеннем этапе чемпионата, два гола с пенальти, недоумение, а потом и раздраженное неприятие болельщиков.

Зимой «Спартак» провернул чудо и договорился о трансфере Кокорина в итальянский «Фио». Чудо для клуба (из-за состояния нападающего и его бэкграунда), но не для самого игрока. Александр уехал в Европу, наверное, в самый неподходящий для себя момент и ожидаемо провалился.

Возможно, травматичность Кокорина не случайна. Об этом его агент рассказывал еще зимой

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Главная проблема Кокорина в «Спартаке» и «Фиорентине» — здоровье. На заключительном отрезке сезона Александр пропустил (хотя под конец этого отрезка он попадал в заявку) 12 матчей подряд. К тому моменту, когда он вернулся после очередной травмы и кое-как набрал форму (об этом писали итальянские журналисты), розыгрыш Серии А уже кончился.

После относительно удачного периода в «Сочи» Кокорин не справился в новом сезоне вообще. Возможно, проблема не только в его организме — зимой агент игрока Тимофей Бердышев рассказывал Sport24, что руководство «Спартака» требовало, чтобы Александр играл, несмотря на его неготовность. В результате, по словам Бердышева, Кокорина в попытках экстренной подготовки неоднократно перегружали и выбрали неправильное восстановление после одного из мышечных повреждений.

Вряд ли это могло определить весь сезон вплоть до весеннего отрезка. Но стать одной из причин заваленного года (не снимая ответственности с самого игрока) — вполне.

Статистика Кокорина в «Фио» — ужас. За весну он ни разу точно не пробил по воротам

Следствием проблем со здоровьем и неподготовленного переезда стала кошмарная статистика Александра в Италии.

Ключевые пункты:

  • из-за проигранной конкуренции и травм Кокорин появился на поле в футболке «Фио» только 4 раза — и ни разу не попал в старт. Среднее игровое время — 23 минуты, общее — 91;.
  • всего один созданный голевой момент, ни одного точного удара и ни одной попытки пробить вообще;.
  • всего одна попытка пойти в обыгрыш — и при том неудачная. Одно же касание мяча в штрафной площади соперника;.
  • Кокорин сделал 25 точных передач при 30 попытках. Но статистика обострений (в том числе 0 пасов под удар) наглядно демонстрирует качество этих передач.

Как так произошло?

Кокорину не повезло и с основным конкурентом — Влахович разорвал Серию А после приезда Александра

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На момент переезда Кокорина в Италию у «Фио» были серьезные проблемы с реализацией: команда забила 18 мячей за 18 туров и опережала по этому показателю только аутсайдера «Парму». Статистика xG подтверждала — «Фиорентина» забила на 7,28 голов меньше ожидаемого.

Влахович считался нестабильным и только начинал выходить на космический относительно «Фио» уровень (5 голов в 7 играх перед приездом Кокорина). Куаме не показывал вообще ничего. Но по итогам сезона сербский форвард наколотил 21 мяч и стал четвертым в списке лучших бомбардиров лиги. Шансов конкурировать с ним у Кокорина просто не было.

В итоге Александр получил минимум игрового времени и по этой причине (хотя она, конечно, вторична — чаще российского футболиста играл даже скучный Куаме) — и выходил не только в качестве форварда, но и на позиции атакующего полузащитника (матч против «Ромы»), и флангового нападающего (игра с «Удинезе»).

Из того же интервью с агентом игрока можно узнать, что Кокорину, например, не особо удобно играть на позиции «десятки». Это не оправдание игрока: просто еще одна причина, помешавшая ему показать на новом месте хоть что-то из того, что он совершенно точно умеет.

***

Очевидные итоги: Кокорин провалил первый сезон в Италии (а до него — отрезок в «Спартаке») в первую очередь из-за травм. Но виноваты в откровенной неудаче игрока в «Фио» не только они.

Переход на другой уровень тяжело дается даже ставившему себе такую цель, конкретно шедшему к переезду в Европу долгое время Алексею Миранчуку, который, помимо всего прочего, находится в кардинально ином состоянии по сравнению с Кокориным. Сравнивать уровень «Аталанты» и «Фиорентины» не имеет смысла, а вот общий уровень РПЛ и Серии А (то есть соперников и степени противодействия, а также ожиданий от прессы с болельщиками) — уже можно.

Еще зимой казалось, что Кокорин выбрал «Фио» по принципу наименьшего зла — в «Спартаке» у него откровенно не получалось, а с переходом в российские клубы были определенные сложности. Взять нахрапом Серию А не получилось — с таким подходом не следовало и решаться на переезд в Европу, но Кокорин все-таки попробовал.

Хотя вполне вероятно, что у Александра просто не было выбора.

Некоторые болельщики «Фио» все еще верят в Кокорина и считают, что он сможет показать себя, когда решит все проблемы со здоровьем. Остается верить и нам — тем более беспощадный Влахович скорее всего уедет этим летом в топ-клуб.

Григорий Каленов

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