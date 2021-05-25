Де Дзерби стал новым главным тренером футбольного клуба «Шахтер»
ТАСС, 25 мая. Итальянский специалист Роберто де Дзерби возглавил донецкий футбольный клуб «Шахтер». Об этом сообщает
ТАСС, 25 мая. Итальянский специалист Роберто де Дзерби возглавил донецкий футбольный клуб «Шахтер». Об этом сообщает
Контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона.
Последним местом работы де Дзерби был итальянский «Сассуоло», который в минувшем сезоне занял восьмое место в таблице чемпионата Италии. Ранее специалист работал в итальянских «Беневенто», «Палермо» и «Фодже».
В прошедшем сезоне украинского первенства «Шахтер» занял второе место, уступив киевскому «Динамо», донецкая команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим главным тренером клуба был португалец Луиш Каштру.