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18:23 (мск), источник: ТАСС

Де Дзерби стал новым главным тренером футбольного клуба «Шахтер»

ТАСС, 25 мая. Итальянский специалист Роберто де Дзерби возглавил донецкий футбольный клуб «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона.

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Последним местом работы де Дзерби был итальянский «Сассуоло», который в минувшем сезоне занял восьмое место в таблице чемпионата Италии. Ранее специалист работал в итальянских «Беневенто», «Палермо» и «Фодже».

В прошедшем сезоне украинского первенства «Шахтер» занял второе место, уступив киевскому «Динамо», донецкая команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим главным тренером клуба был португалец Луиш Каштру.

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