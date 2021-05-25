Де Дзерби стал новым главным тренером футбольного клуба «Шахтер»

Контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона.

Последним местом работы де Дзерби был итальянский «Сассуоло», который в минувшем сезоне занял восьмое место в таблице чемпионата Италии. Ранее специалист работал в итальянских «Беневенто», «Палермо» и «Фодже».